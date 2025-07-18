Ela 12, Ece 17, Eda 13, Nil 18, Naz 15, Nur 16 çilek toplamış; Naz 6, Ece 7, Nur 9, Nil 8, Ela 6, Eda 5'ini yemişse son durumda şıklardaki hangi...

Güven Bana programında programında sorulan sıralama sorusu gündem oldu. Ela 12, Ece 17, Eda 13, Nil 18, Naz 15, Nur 16 çilek toplamış; Naz 6, Ece 7, Nur 9, Nil 8, Ela 6, Eda 5'ini yemişse son durumda hangi üçlünün çileği fazla olduğu soruldu. Bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

ELA 12, ECE 17, EDA 13, NİL 18, NAZ 15, NUR 16 ÇİLEK TOPLAMIŞ; NAZ 6, ECE 7, NUR 9, NİL 8, ELA 6, EDA 5'İNİ YEMİŞSE SON DURUMDA ŞIKLARDAKİ HANGİ ÜÇLÜNÜN ÇİLEĞİ FAZLADIR?

Eda, Ela, Ece

Eda, Ece, Naz

Nur, Naz, Nil

Nil, Ela, Nur

Cevap :