El yapımı Sivas bıçağına bayram öncesi yoğun talep

SİVAS - Sivas'ta bıçak ustalarının el işçiliğiyle 76 ayrı işlemin ardından boynuz ve çelik kullanılarak ürettikleri dünyaca ünlü Sivas bıçağı, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Demircilerardı Mahallesi'ndeki Eski Sanayi'de bulunan bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor. Sivaslı bıçak ustaları gelişen teknolojiye ve seri üretimlere karşı el işçiliği ile bıçak üretmeye devam ediyor. 76 ayrı işlemden geçirerek üretilen bıçaklar Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Bıçak ustaları bayram öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

37 yıldır baba mesleği olan bıçak sanatını yaşatmaya çalışan İsmail Gölebatmaz Sivas bıçağının en önemli özelliğinin el işçiliği ile yapılması olduğunu söyledi. Kurban Bayram önce el yapımı bıçaklara talebin yoğun olduğunu ifade eden Gölebatmaz,"Sivas bıçağımızın en önemli özelliği elle yapılmasıdır. Bizim ağızlarını açtığımız bıçaklar uzun süre kesme özelliğini ve kalitesini kaybetmez. Sap ve çelik kısmı ise yıllar geçmesine rağmen kolay bir şekilde deforme olmaz. Sivas bıçakları internette ve reklamlarda satılan bıçaklarla kesinlikle kıyaslanamaz." dedi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Bıçakları yurtdışına gönderdiğini söyleyen Gölebatmaz,"Taleplere yetişemiyoruz nerede ise bazı çeliklerimiz ve malzemelerimiz bitmiş durumda. Aldığım siparişler ile birlikte Eylül ayının sonuna kadar doluyum. Bayram öncesi Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından dahi siparişlerim var. Kurban bıçağı fiyatları 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Kaliteli bir bıçağın fiyatı da 40 ile 50 lira arasında olmalıdır." diye konuştu.