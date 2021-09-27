El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor - Haberler
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El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

KOCAELİ'nin Darıca ilçesi sahilinde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak darp izleriyle bulunan cansız bedeninin kime ait olduğuna yönelik araştırma sürdürülüyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesi sahilinde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak darp izleriyle bulunan cansız bedeninin kime ait olduğuna yönelik araştırma sürdürülüyor.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup, denize atıldığını belirledi. Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.


El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri
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