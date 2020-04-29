El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da hafta sonu suç örgütleri arasında çıkan çatışmalarda 50 kişinin ölmesinin ardından cezaevlerindeki çete üyesi mahkumlar hücrelere kapatılırken hücreler arası iletişimin engellenmesi için de sac levhalar yerleştirildi. Önceki gün El Salvador'daki bir hapishanede çekilen fotoğraflar tüm dünyada gündem olmuştu.
El Salvador Adalet Bakanı Yardımcısı Osiris Luna, cezaevinde çete üyesi mahkumların tutulduğu hücrelerin cam ve kapılarının, birbirleriyle haberleşmelerine engel olmak için kapatıldığını ifade etti. Luna, ülkede hafta sonu 50 kişinin çetelerle alakalı olarak öldürüldüğünü, uygulamanın bu ölümlere son vermek için başlatıldığını belirtti.
SAC LEVHALI ÖNLEM
Mahkumların öldürmek istedikleri kişi hakkında dışarıya mesajlar taşıdığını kaydeden Luna, hücre kapılarının kontrplak ve sac levhalarla kapatıldığını söyledi.
ALINAN DİĞER ÖNLEMLER
Ülkede, mahkumların günde sadece bir saat hücrelerinden çıkmalarına izin verilmesi, sinyal kesicilerle cep telefonu ve wi-fi kullanımının engellenmesi ve rakip çete üyelerinin bir arada tutulması gibi önlemler alındı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan 50 cinayet, Devlet Başkanı Bukele'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında göreve başlamasından bu yana, ülkede bir günde işlenen en yüksek cinayet sayısı oldu. Birkaç yıl önce bulunduğu bölgede güçlü sokak çeteleri nedeniyle cinayet oranının en yüksek seviyede olduğu ülkede Bukele'nin iktidara gelmesinin ardından cinayet oranlarında önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtildi.
Çete şiddeti konusunda sıfır hoşgörü politikasının uygulandığı El Salvador hapishanelerinde hiçbir ziyaretçiye ve telefon görüşmesine izin verilmezken mahkumlar 24 saat boyunca hücrelerinde tutuluyor. Ancak hem hapishane içerisinde hem de dışarıda durum normalleşirse, hücre saatleri esnetiliyor ve ziyaretçi kabul ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, El Salvador'daki hapishanelerde 12 bin 862 çete üyesinin bulunduğu belirtildi.