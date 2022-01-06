El Royal'de Zor Zamanlar filmi oyuncuları kim? El Royal'de Zor Zamanlar filmi konusu, oyuncuları ve El Royal'de Zor Zamanlar özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan El Royal'de Zor Zamanlar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. El Royal'de Zor Zamanlar filmini izleyecek olanların merak ettiği El Royal'de Zor Zamanlar konusu nedir, El Royal'de Zor Zamanlar oyuncuları kimler ve El Royal'de Zor Zamanlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

EL ROYAL'DE ZOR ZAMANLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karanlık geçmişleri olan dört yabancı farklı yerlerden, farklı hikâyelerle yola çıkmışlardır. Sonunda hepsi Tahoe Gölü'ndeki yıkık bir otel olan El Royale'de bir araya gelirler. Hepsinin birbirinden sakladıkları ve geçmişe gömmeye çalıştıkları önemli sırları vardır. İşin içine otelin sırları ve davetsiz misafirler de girince gerilim kaçınılmaz olur.

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