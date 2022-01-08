Elkızı dizisini izlemek isteyen izleyiciler, El Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı hangi gün yayınlanıyor? Elkızı günü mü değişti? Cumartesi mi? araştırması yapıyor. Elkızı dizisinin yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Son bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Bunun ardından dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak edildi. İşte detaylar...

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

El Kızı dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Fakat dizinin yeni bölümü bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bugün Elkızı yerine saat 20:00 'da Maske Kimsin Sen programı olacak.

EL KIZI YOK MU, NEDEN YOK? FOX YAYIN AKIŞI

Elkızı dizisi yılbaşı tatili arası nedeniyle bugün olmayacak. Elkızı yeni bölüm haftaya ekranlar agelecek.

20:00 - Maske Kimsin Sen?

22:30 - Elkızı

01:45 - Yasak Elma

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

EL KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.

Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı-Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Gökçe Akyıldız : Songül Turan

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