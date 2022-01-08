El Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı hangi gün yayınlanıyor? Elkızı günü mü değişti? Cumartesi mi?
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, El Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı hangi gün yayınlanıyor? Elkızı günü mü değişti? Cumartesi mi?
Elkızı dizisini izlemek isteyen izleyiciler, El Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı hangi gün yayınlanıyor? Elkızı günü mü değişti? Cumartesi mi? araştırması yapıyor. Elkızı dizisinin yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Son bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Bunun ardından dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak edildi. İşte detaylar...
El Kızı dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Fakat dizinin yeni bölümü bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bugün Elkızı yerine saat 20:00 'da Maske Kimsin Sen programı olacak.
Elkızı dizisi yılbaşı tatili arası nedeniyle bugün olmayacak. Elkızı yeni bölüm haftaya ekranlar agelecek.
- 20:00 - Maske Kimsin Sen?
- 22:30 - Elkızı
- 01:45 - Yasak Elma
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.
Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.
Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...
Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.
Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı-Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Gökçe Akyıldız : Songül Turan
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