El Kabir Başkent Ekibinde

Transfer çalışmalarını yürüten MKE Ankaragücü, Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Mustafa El Kabir'i renklerine bağladı. MKE Ankaragücü Kulübü, son olarak Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu El Kabir'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya kalan başarılı futbolcu, görüşmenin ardından kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.

(İHA)