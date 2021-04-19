- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
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- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor

İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT - Haberler | Güncel

- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Osmanlı Döneminden kalma tarifleriyle yapılan lokum Ramazan ayında en fazla rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Osmanlı Döneminden kalma tarifleriyle yapılan lokum Ramazan ayında en fazla rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor. Korona virüs tedbirlerine rağmen Ramazan günlerinde EL Halil kentinde halk hem iftar ve sahur sofralarında yerini alıyor hem de misafirlere ikram ediliyor. Filistin'de "Halkum" olarak bilinen lokum Ramazan ayı dahil olmak üzere özel günlerde sofralardaki yerini alıyor. Osmanlı Döneminde Filistin'e ulaşan lokum, Osmanlı'dan kalma tarifleriyle El Halil'deki pazarlarda yapılıyor. Halk, Ramazan ayında pazarlara akın ederek lokuma büyük rağbet gösteriyor.

Lokum almaya gelen Mustafa Ebu Ramuz, "Pazara gideceğimi söylediğimde ailem lokum almamı istiyor. Lokum bir gelenek olarak kaldı. Çok lezzetli ve sağlıklı. Çocuklarım lokumu gördükleri zaman mutlu oluyorlar" dedi.

Lokum dükkanı sahibi Muhammed Sidir ise "Lokumda koruyucu maddeler kullanmıyoruz. Sadece şeker, mısır nişastası oluyor. Yıllardır bu işi yapıyorum. Lokum, Filistin'in farklı bölgelerinde de çok alınıyor. Ramazan gelince daha çok satılıyor "ifadelerini kullandı.

- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor
- El Halil'de Ramazan'da lokum satışları artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT

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