El Halil'de Filistinliler ile İsrail güçleri çatıştı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes 02.00 sıralarında yürürlüğe girdi. Ateşkese rağmen Batı Şeria'nın El Halil kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Cuma namazı sonrası yüzlerce Filistinli, bir araya geldi. Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti. Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler İsrail güçlerini engellemek için lastik yaktı. Polis de, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

(Sari Jaradat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı