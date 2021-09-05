El frenini çekmeyince uçuruma yuvarlanan cipteki eşi öldü
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El frenini çekmeyince uçuruma yuvarlanan cipteki eşi öldü

El frenini çekmeyince uçuruma yuvarlanan cipteki eşi öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FRANSA'dan tatil için memleketleri Erzurum'a gelen Mahfuz Kara, park ettikten sonra el frenini çekmediği cip kayarak, içerisinde eşi Şenay Kara ile birlikte yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

FRANSA'dan tatil için memleketleri Erzurum'a gelen Mahfuz Kara, park ettikten sonra el frenini çekmediği cip kayarak, içerisinde eşi Şenay Kara ile birlikte yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 çocuk annesi Şenay Kara yaşamını yitirdi. 

Kaza, 4 Ağustos günü saat 17.50 sıralarında Erzurum'un Tekman ilçesi Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mahfuz Kara, iddiaya göre kullandığı lüks cipin açık kalan bagaj kapağını kapatmak için araçtan indiği sırada el frenini çekmemesi sonucu araç yolun sağında bulunan yaklaşık 150 metrelik şarampole devrildi. Kazada taklalar atarak yuvarlanan araçta bulunan Mahfuz Kara'nın eşi 2 çocuk annesi Şenay Kara ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şenay Kara doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası şoka giren ve tedbir amaçlı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Mahfuz Kara bugün taburcu edilerek köyüne döndü. Şenay Kara (31) ise yakınlarının gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.Kara alesinin yakınları olay günü Şenay-Mahfuz Kara çiftinin çocuklarını evde bırakıp Şenay'ın sağlık sorunları nedeniyle Tekman ilçesindeki Devlet Hastanesine gittiklerini ve kazanın hastane dönüşü meydana geldiğini söyledi.

Jandarmanın başlattığı olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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