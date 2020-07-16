El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı
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El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı

El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, yaklaşık 300 metre hareketlendikten sonra koyunların içinde bulunduğu ağıla çarparak durabildi.

16.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:37

El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, yaklaşık 300 metre hareketlendikten sonra koyunların içinde bulunduğu ağıla çarparak durabildi.

İddiaya göre, Çınaraltı Mahallesi'nde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, sürücüsünün aracının başından ayrıldıktan bir süre sonra hareket etti. Yaklaşık 300 metre ilerideki Veli Demirci'ye ait koyunların barındığı ağıla çarpan otomobil, yıkılmasına neden oldu. Olay sonrası telef olan koyunun olmaması sevindirdi.

Jandarmaya şikayet

Yıkılan ağılı nedeniyle koyunlarının barınacak yeri kalmadığını ve mağdur olduğunu ifade eden Demirci, olayın ardından jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı

Kaynak: İHA

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