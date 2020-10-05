El freni çekilmeyen araç hareket edince yoldan geçen vatandaş, önüne geçip durdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

El freni çekilmeyen araç hareket edince yoldan geçen vatandaş, önüne geçip durdurdu

05.10.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:01

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freni unutulan araç duvara doğru gidince, yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracın önüne atladı.

Tekirdağ Marmaraereğilisi'nde bir cadde üzerinde meydana gelen olayda, 2 kişi aracı park edip fatura ödemek için bir kuruma girdi. Park halindeki araç, el freni çekilmediği gerekçesiyle hareket etmeye başladı.

O sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, aracın duvara doğru gittiğini fark ederek kendi aracından inip duvara doğru giden aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla duvara doğru ilerleyen sürücüsüz araç, son anda duvara çarpmadan durduruldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bütün bu olanlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

El freni çekilmeyen araç hareket edince yoldan geçen vatandaş, önüne geçip durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Muharrem İnce Emmanuel Macron Abdulhekin Ayhan
Magazin Seda Sayan Reis Çelik Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Fırat Aydınus Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El freni çekilmeyen araç hareket edince yoldan geçen vatandaş, önüne geçip durdurdu - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 18:00:44. #1.15#
title