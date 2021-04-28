El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti

Maldivler tatilinde el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etti. Instagram hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan çiftin, pozları ikişer milyondan fazla beğeni aldı.

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve sık sık haklarında çıkan aşk iddiasını "Arkadaşız" diyerek yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda Maldivler'e tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen çiftin aşkları belgelenmiş oldu.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

El ele görüntülendikten sonra aşklarını gizlemeyen genç oyuncular, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı. Bürsin, Erçel'in günbatımında çekilen bir pozunu "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara" notuyla paylaştı.

Bürsin bunun ardından sevgilisiyle okyanusun ortasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel" diyerek aşkını ilan etti.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Kerem Bürsin'in ardından Hande Erçel'den de paylaşım geldi. Erçel paylaşımına, "Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor" notunu düştü. İkilinin aşk dolu kareleri kısa sürede ikişer milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.

Erçel'in bir fotoğrafının altına dört tane nazar boncuğu koyan Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'in bu yorumu da "Kayınvalideden onay geldi" olarak yorumlandı.