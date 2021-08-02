El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
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El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız

El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

SURİYE'nin El Bab kenti yakınlarında teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, tedavisinin ardından memleketi Konya'ya getirildi.

SURİYE'nin El Bab kenti yakınlarında teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, tedavisinin ardından memleketi Konya'ya getirildi. Sağ bacağını kaybeden Akviran, "Çok şükür iyiyim. Rabb'im bu onurlu duyguyu yaşattı bana. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bunu biliyorum. Vatan sağ olsun, gerekirse canımızı da vermeye hazırız" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında, 25 Temmuz'da, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, tedavisinin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi. Saldırıda sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş Akviran, "Çok şükür iyiyim. Rabb'im bu onurlu duyguyu yaşattı bana. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bunu biliyorum. Komutanlarımız sağ olsun, ispatladı. Vatan sağ olsun, gerekirse canımızı da vermeye hazırız. Mutluyum, ailemin yanındayım" diye konuştu. 

'10 ÇOCUĞUM OLSA 10'UNU DA VATAN İÇİN GÖNDERİRİM'

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren anne Fadime Akviran da "Çocuğum geldi en çok ona seviniyorum. Bu gazilik bizim alnımıza yazılmış. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Çocuğuma ne oldu, diye çok merak ettim. Görünce üzüldük ama buna da şükür dedik. Ne mutlu bana, Allah'ım oğlumu bana kavuşturdu. 3 çocuğum var. 10 çocuğum olsun 10'unu da vatan için gönderirim. Her anneye ve babaya kısmet olmaz. Rabb'im bize de bunu gösterdi" diye konuştu.

    


El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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