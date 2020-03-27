El Bab'da dezenfekte işlemleri yapıldı Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesinde korona virüsüne karşı sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesinde korona virüsüne karşı sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Korona virüsü dünya çapında yayılırken, Suriye'de de vaka sayısı 5'e yükseldi. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde sivil savunma ekipleri tarafından sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi. Okullar, devlet idareleri, belediye ve diğer kurumlarda temizlik ve sterilizasyon işlemleri yapıldı. Sivil savunma ekipleri, halka evden çıkılmaması ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Resmi kaynaklara göre sivil savunma ekipleri ve Türk kurumları tarafından Suriye'de İdlib, Afrin ve Türkiye sınırına yakın köylerde farklı kampanyalar düzenlendi. Sterilizasyon işlemlerinin yanı sıra halkta farkındalığı artırmak amacıyla broşür, maske ve dezenfekten dağıtımı yapıldı. - HALEP

Kaynak: İHA