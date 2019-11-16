El bab'da bombalı araç saldırısı
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El bab'da bombalı araç saldırısı

El Bab'da bombalı araç saldırısıSuriye (DHA) ? Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi.

16.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:47
El bab'da bombalı araç saldırısı

El Bab'da bombalı araç saldırısı

Suriye (DHA) ? Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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