Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne?
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Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne?

Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Ekzoftalmus, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne? İşte, Ekzoftalmus kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Ekzoftalmus kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Ekzoftalmus anlamı ne? Ekzoftalmus ne demek?

EKZOFTALMUS NE DEMEK?

Ekzoftalmus; göz küresinin öne doğru (göz büyümesi) yer değiştirmesidir.

Ekzoftalmusa neden olan hastalığa bağlı olarak tedavi değişir. Kitle varlığında cerrahi gerekmektedir. Graves hastalığında ileri derece ekzoftalmus durumunda siste¬mik (tüm vücutta etki gösterecek şekilde) steroidler (kortizonlu ilaçlar), radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi tedavi uygulanabilir.

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