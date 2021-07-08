Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne?
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EKZOFTALMUS NE DEMEK?
Ekzoftalmus; göz küresinin öne doğru (göz büyümesi) yer değiştirmesidir.
Ekzoftalmusa neden olan hastalığa bağlı olarak tedavi değişir. Kitle varlığında cerrahi gerekmektedir. Graves hastalığında ileri derece ekzoftalmus durumunda siste¬mik (tüm vücutta etki gösterecek şekilde) steroidler (kortizonlu ilaçlar), radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi tedavi uygulanabilir.