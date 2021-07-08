Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Ekzoftalmus, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ekzoftalmus ne demek? Ekzoftalmus anlamı ne? İşte, Ekzoftalmus kelimesin anlamı!