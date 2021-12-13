Ekvador'da facia gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 18 kişi can verdi, 25 yaralı var

Ekvador'un güneyindeki Amazonlar'da bulunan Morona Santiago eyaletinin Sucua bölgesinde, meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrildi. Entegre Güvenlik Hizmetleri ECU 911 tarafından yapılan açıklamada, kazanın Cumartesi gecesi Huambi'de Macas-Loja yolunda seyreden otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

EN AZ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu 25 yaralının ise yerel hastanelere yatırıldığı bildirildi. Kazanın ardından çeşitli yardım kuruluşlarına bağlı personel hızla harekete geçerken itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Trafik Kazaları Araştırma Servisi ve kriminalistik ekipler de bu tür kazalarda yürütülen prosedürleri yerine getirmek için bölgede incelemelerine başladı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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