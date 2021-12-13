Ekvador'da facia gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 18 kişi can verdi, 25 yaralı var - Haberler
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Ekvador'da facia gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 18 kişi can verdi, 25 yaralı var

Ekvador'da facia gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 18 kişi can verdi, 25 yaralı var
Xinhua - Haberler | Dünya

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Ekvador'un güneyindeki Amazonlar'da bulunan Morona Santiago eyaletinin Sucua bölgesinde, meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrildi. Entegre Güvenlik Hizmetleri ECU 911 tarafından yapılan açıklamada, kazanın Cumartesi gecesi Huambi'de Macas-Loja yolunda seyreden otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

EN AZ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu 25 yaralının ise yerel hastanelere yatırıldığı bildirildi. Kazanın ardından çeşitli yardım kuruluşlarına bağlı personel hızla harekete geçerken itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Trafik Kazaları Araştırma Servisi ve kriminalistik ekipler de bu tür kazalarda yürütülen prosedürleri yerine getirmek için bölgede incelemelerine başladı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Ekvador'da facia gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 18 kişi ölü, 25 yaralı

Ekvador'da facia gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 18 kişi ölü, 25 yaralı

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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