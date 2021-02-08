Ekvador'da devlet başkanı seçimini solcu aday Andres Arauz önde götürüyor

Ekvador'da devlet başkanı seçiminde sol partinin adayı Andres Arauz'un yarışı önde götürdüğü bildirildi.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 16 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı Arauz oyların yüzde 32,31'ini alarak seçimi birinci sırada götürüyor.

Pachakutik Çokuluslu Birlik Hareketi adayı Yaku Perez'in oyların yüzde 19,92'sini, Hristiyan Sosyal Partisi (CREO) ittifakı adayı muhafazakar Guillermo Lasso'nun ise yüzde 19,22'sini aldığı kaydedildi.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Diana Atamaint, düzenlediği basın toplantısında, "Ekvador'da düzenlenen seçimler, demokrasi için Latin Amerika'da güzel bir örnek oldu. Katkılarından ötürü katılımcılara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan habere göre, seçime katılım oranının yüzde 62 ila 64 civarında olduğu bildirildi.

Seçimde en yüksek oyu alan iki aday 11 Nisan'da ikinci tur için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan