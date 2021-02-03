Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
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Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

03.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:54

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor Erzurum'da donmayan göl olarak bilinen Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor.

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

ERZURUM - Erzurum'da donmayan göl olarak bilinen Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor. Etrafı karla dolu olmasına rağmen donmayan göl görenleri ise şaşkına çeviriyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü köyünde bulunan Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması. Ayrıca yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu da iddia ediyor. Şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün ise donmaması gören vatandaşları şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Öte yandan gölü kutsal olarak nitelendiren köylüler ise gölde yaşayan balıkları yem ve ekmek ile besliyor.

"Ateşe atlayan kadın balık, ateş ise su oldu"

Gölün efsanesinin mağarada yaşayan çoban ve çobanın eşi ile başladığını belirten Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, "Bu gölün efsanesi gölün kenarında yaşayan çoban ve eşiyle başlıyor. Sabah saatlerinde çoban koyun sürüsünü otlatmaya götürdüğü sırada fakir bir adam bu bölgeye gelir. Herkesten şeker, un ve yağ gibi malzemeler istemeye başlar. Bu sırada çobanın eşini gören fakir adam kadın güzel olduğu için sende Allah rızası için bir öpücük ver der. Kadın Allah rızasını duyunca sesi çıkmaz ve kabul eder. Kadın akşam bu olayı kocasına anlatır ve kocası da bu olay karşısında bir ateş yakar ve karısına ateşe atlamasını söyler. Kadında hiç tereddüt etmeden ateşe atlar. Efsaneye göre ateşe atlayan kadın balık olurken ateş ise su olur. Ziya Paşanın kitaplarında yazdığına göre efsanelerden bir tanesi budur" dedi.

"Eksi 50 derece soğuk havalarda bile balıklı göl donmuyor"

Eksi 50 derecede bile suyun donmadığını ve gölün şifalı özelliklerinin olduğunu da kaydeden Küçükler, "Bu suyun diğer bir özelliği ise eksi 50 dereceyi gördüğü halde donmamasıdır. Eksi 50 derecelik havada aksine suyun daha sıcak olmasıdır. Suyun sıcaklığı soğuk havalarda 22 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu suyun aktığı 4 kilometrelik mesafe boyunca her yerde yeşil çimler mevcuttur. Suyun şifa özelliği de var. Köyümüzde yaşayan hiçbir vatandaşımızın romatizma hastalığı yok. Vatandaşlar yaz kış buraya gelip suya girerler bu sebeple hastalanmazlar" açıklamalarında bulundu.

(ÇK-AT-BA-Y)

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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