Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta şelaleler dondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta şelaleler dondu

24.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 08:51
Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta şelaleler dondu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı, geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, şelaleler buz tuttu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı, geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, şelaleler buz tuttu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan şelaleler donunca görsel güzellik oluştu.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 17 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı, ilçe beyaza büründü. Beytüşşebap bölgesinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düşmesinin ardından görsel güzellik ortaya çıktı. 2 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar güzellikleri göz kamaştırırken, yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Ali Şansalan Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Enerji İntihar Cinayet Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta şelaleler dondu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 08:51:48. #1.15#
title