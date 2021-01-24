Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta şelaleler dondu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı, geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, şelaleler buz tuttu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı, geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, şelaleler buz tuttu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan şelaleler donunca görsel güzellik oluştu.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 17 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı, ilçe beyaza büründü. Beytüşşebap bölgesinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düşmesinin ardından görsel güzellik ortaya çıktı. 2 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar güzellikleri göz kamaştırırken, yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı