Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler

11.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:29

Piknik alanı ve havuzun havdan görüntüleri Havuzdan görüntüler Yüzen vatandaşlar Beşminare Akademisi Derneği başkanı Serdar Durer ile röportaj Abidin Araboğa ile röportaj BİTLİS- Bitlis'te vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu Bitlis-Mutki karayolundaki...

Piknik alanı ve havuzun havdan görüntüleri

Havuzdan görüntüler

Yüzen vatandaşlar

Beşminare Akademisi Derneği başkanı Serdar Durer ile röportaj

Abidin Araboğa ile röportaj BİTLİS- Bitlis'te vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu Bitlis-Mutki karayolundaki Altınkalbur piknik alanında bulunan kaynak suyunda kış ortasında yüzmenin keyfini çıkardı.

Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler
Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler
Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler
Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:29:25. #1.15#
title