Eksi 15 derecede buz gibi suda yüzdüler
Piknik alanı ve havuzun havdan görüntüleri Havuzdan görüntüler Yüzen vatandaşlar Beşminare Akademisi Derneği başkanı Serdar Durer ile röportaj Abidin Araboğa ile röportaj BİTLİS- Bitlis'te vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu Bitlis-Mutki karayolundaki...
Piknik alanı ve havuzun havdan görüntüleri
Havuzdan görüntüler
Yüzen vatandaşlar
Beşminare Akademisi Derneği başkanı Serdar Durer ile röportaj
Abidin Araboğa ile röportaj BİTLİS- Bitlis'te vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu Bitlis-Mutki karayolundaki Altınkalbur piknik alanında bulunan kaynak suyunda kış ortasında yüzmenin keyfini çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur