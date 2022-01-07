Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar - Haberler
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Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KARS'ın Selim ilçesinde eksi 10 derecede oynanan cirit müsabakasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

KARS'ın Selim ilçesinde eksi 10 derecede oynanan cirit müsabakasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sahada hünerlerini sergileyen sporcular, cirit attıkları ellerini sık sık nefesleri ile ısıtmaya çalıştı.

Selim ilçesindeki sahada, Başköy ile Kafkas atlı spor kulüpleri arasında puanlı cirit müsabakası yapıldı. Sporculardan bazıları at sırtında alana gelirken, uzak köydeki atlar ise kamyonla getirildi. 35'er dakikadan iki devre şeklinde oynanan müsabakada, eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Cirit attıkları ellerini sık sık nefesleri ile ısıtmaya çalışan sporcular, bir yandan da hünerlerini sergiledi. Birbirlerine üstünlük sağlayamayan sporcular, sahadan berabere ayrıldı.Başköy Atlı Spor Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ile Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, amaçlarının ata sporunu yaşamak ve yaşatmak olduğunu söyledi.


Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Eksi 10 derecede cirit oynadılar; ellerini nefesleriyle ısıttılar

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri

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