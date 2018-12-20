AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediyesini ziyarette etti. Ziyarette Yüce ve Öztürk birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyarette belediye binasındaki birimleri tek tek dolaşarak belediye personeli ile selamlaşan Yüce, Belediye binasında gerçekleşen nikah törenine katılarak evlenen çiftleri tebrik ederek mutluluklar diledi. Belediye birimleri ziyareti sonrası Ekrem Yüce ve beraberindekileri Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü makamında ağırladı.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Öztürk, "Birbirinden kıymetli yaptıkları işlerde son derece başarılı olmuş Sayın Ekrem Yüce Erenleri iyi tanıyan bilen halkın nabzını en iyi şekilde tutan bir tecrübeye sahiptir. 30 yılı aşkın tanışıklık ve bir o kadar süreye yakın siyaset çalışmalarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sakaryamızın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ekrem Yüce isminin açıklanması ile Sakaryamızda çok olumlu bir hava esti. Bu süreç içerisinde AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Ziyarette birlik ve beraberlik mesajı veren Yüce, "Kadim kardeşimiz Cavit Öztürk 1989 yılından bu yana siyaset yürüyüşümüze devam ettiğimiz çizgisini hiç bozmadan güzel hizmetlere imza attı. 15 yıl Erenlerimize hizmet etti. Ben kendilerini yakından tanıyan ve belediyenin çalışmalarını yakından takip eden biri olarak hizmetler konusunda eksiğini görmedik görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştı. Cavit Bey ile kardeşçe dostça çalışmalara imza attık bundan sonra ki süreçte de tecrübe ve bilgilerinden istifade edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA