Ekrem İmamoğlu, yavru köpeklerin çöpe atılmasına isyan etti: Vicdan sahibi biri bunu yapmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da çöp konteynerine atılmış halde bulunan 7 yavru köpeğin videosunu paylaşarak, "Vicdan sahibi biri bunu yapmaz" dedi.