Ekrem İmamoğlu, yavru köpeklerin çöpe atılmasına isyan etti: Vicdan sahibi biri bunu yapmaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da çöp konteynerine atılmış halde bulunan 7 yavru köpeğin videosunu paylaşarak, "Vicdan sahibi biri bunu yapmaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çöpe atılan yavru köpeklerle ilgili sosyal medya hesabından isyan etti.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi'nde 7 köpek yavrusunun çöp konteynerine atıldığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, 7 yavru köpeğin kurtarıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.
KÖPEKLER KURTARILIP BAKIMA ALINDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da köpek yavrularının çöp konteynerine atılmasına, "Vicdan sahibi biri bunu yapmaz" tepkisini göstererek 7 köpek yavrusunun kurtarıldığını ve bakım altına alındığını duyurdu.