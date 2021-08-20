Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen şarkıcı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi. İşte detaylar...
17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin'in mezarı yenilendi.
Sanatçının, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle Mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından anıt mezar haline getirilmesinden sonra Dursunoğlu, yarın saat 11.00'de mezarı başında anılacak.
Kaynak: Snob Magazin