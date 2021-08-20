Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti

1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen şarkıcı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi. İşte detaylar...