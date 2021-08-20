Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti

Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen şarkıcı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı yenilendi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin'in mezarı yenilendi.

Sanatçının, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle Mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından anıt mezar haline getirilmesinden sonra Dursunoğlu, yarın saat 11.00'de mezarı başında anılacak.

Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti

Kaynak: Snob Magazin

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Cimilli İbo Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:21:35. #1.14#

title