Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV söylentilerine yanıt: Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar ile ortak olduğu iddialarına yanıt verdi. Çağlar ile bir nikahta bir araya gelen İmamoğlu, "Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Olay TV'ye ortak olduğu iddiaları ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, kanalın patronu Cavit Çağlar ile eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeninin nikahında bir araya geldi. Kanalla ilgili ortaklık iddialarına yanıt veren İmamoğlu, "Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim" dedi.

Özel Haber Ekibi'nin haberine göre nikahta adı son günlerde yaptığı Olay TV çıkışıyla gündeme gelen eski Bakan Cavit Çağlar ile karşılaşan İmamoğlu, dikkat çeken sözler sarf etti. İmamoğlu, Olay TV'ye Cavit Çağlar ile birlikte ortak olduğu iddialarını hatırlatarak, "Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu esprisine Cavit Çağlar da kahkaha atarak karşılık verdi.