Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından eşi Dilek İmamoğlu'na aşkını ilan etti, sosyal medya çalkalandı. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında, "Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum, hemen oku sileceğim" ifadeleri yer aldı