Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum

09.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından eşi Dilek İmamoğlu'na aşkını ilan etti, sosyal medya çalkalandı. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında, "Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum, hemen oku sileceğim" ifadeleri yer aldı

Twitter üzerinden Uykusuz dergisinin karikatürünü alıntılayarak paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketleyerek kalp gönderdi.

"HEMEN OKU SİLECEĞİM"

Uykusuz dergisinin karikatürünü alıntılayarak paylaşan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketleyerek kalp gönderdi. Uykusuz dergisinin paylaşımında "Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum, hemen oku sileceğim" ifadeleri yer alıyordu.

YANITSIZ BIRAKTI

İmamoğlu'nun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Dilek İmamoğlu'nu ise Ekrem İmamoğlu'nun mesajına henüz yanıt vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'nun işte o paylaşımı:

Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilanı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Fatma Girik Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Roland Garros Fırat Aydınus Steven Gerrard
Daha Fazla Hatay Belen Erkek Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 00:04:08. #1.15#
title