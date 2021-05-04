Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne girerken ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve geçtiğimiz hafta ifadesinin istendiği ortaya çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı yazıyla gündeme getirdiği iddia İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından da doğrulandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın bugünkü köşesinde kaleme aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma iddiası İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından doğrulandı.

TÜRBEYE GİRERKEN ELLERİNİ BAĞLADIĞI GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Barış Pehlivan 'İmamoğlu'nun suçlanan elleri' başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü etkinlikleri sırasında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne girerken ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığını belirtti. Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezindiniz diye hakkınızda soruşturma açılır mı? Açılmışı var... Bundan tam bir yıl önceydi.İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüydü. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı.Bilmeyenler olabilir; Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi de aynı avludaydı. İşte, hazır olun...

İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde çekilen bu fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İmamoğlu'nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Ve geçen hafta şu suçlamayla Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi istendi: '2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...'Sahi, yürürken bağlanan eller mi suçluydu, onlara suç yazan bağlı eller mi?"

SORUŞTURMAYI MURAT ONGUN DA ONAYLADI

Barış Pehlivan'ın köşe yazısının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da soruşturmayı doğruladı.

Ongun, "Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" ifadesini kullandı.