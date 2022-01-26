Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalanlar için yardım teklif ettik, 'İhtiyacımız yok' denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GIDA, BARINMA, NAKİL İHTİYAÇLARI KONUSUNDA NE YAPABİLİRİZ DİYE ARADIK"

Basın mensuplarının kar yağışının etkili olduğu pazartesi gününden itibaren binlerce yolcunun 3 gece mahsur kaldığı İstanbul Havalimanı ile ilgi sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Orada binlerce insan mağdur kaldı. Biz ilgisiz kalmadık. Burada da hassas davrandık. Gıda, barınma, nakil ihtiyaçları konusunda ne yapabiliriz diye aradık. 'Size ihtiyacımız yok' cevabı alındığı için biz sadece bekledik. Talihsiz görüntülerdi" dedi.

İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti;

"Gerçek meseleler bunlar. Vatandaşımızın bilmesi gereken acı meseleler de bunlar. Biz Atatürk Havalimanı'nın heba olmasını istemeyen, orada kontağını kapattığınız andan itibaren 4 milyon euroluk bir yatırımı çöpe atmış oluyorsunuz.

"BİZ DEDİK Kİ ATATÜRK HAVALİMANI YAŞASIN"

Uzmanların söylediği Atatürk Havalimanı kullanılmalı. Üçüncü havalimanının nereye yapılması gerektiğini tartışacak değilim. Önerimiz şuydu. Yeni havalimanının sözleşmesi gereği yapılacak ilave pistler, ilave terminaller var. Biz dedik ki Atatürk Havalimanı yaşasın.

"5 YILDIZLI OTELLER YAPILDI, KAÇ TANESİ DOLU ŞU AN?"

Atatürk Havalimanı var diye oraya metro, marmaray, 5 yıldızlı oteller yapıldı. O otellerin kaç tanesi dolu şu an? Yazık değil mi? Biz bu kadar zengin miyiz paramızı heba edecek kadar.

"BİZ HALA YENİ HAVALİMANI İÇİN MİLYARLARCA LİRA PARA HARCIYORUZ"

Günün sonunda yeni havalimanının kritik hava akışlarında riskli bir alan olduğu, yeterince test edilmediği söyleniyordu. İstanbul Havalimanı açıldı, toplu taşıması yok. Tek bağlantısı kara yolu. Yeni havalimanı yapmanın bu maliyetleri var. Biz hala yeni havalimanı için milyarlarca lira para harcıyoruz."

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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