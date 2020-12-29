Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı
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Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı

29.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en iyi ve en kötü 3 şeyi anlattı. En iyi yaptığı 3 şeyi kreşler, süt dağıtımı ve çalışmalarına başlanan metro hatları olarak sıralayan İmamoğlu, hatalarının olduğunu düşündüğü 3 şeyi ise, deprem konusu, Kovid-19 salgını ve geciken yatırımlar olarak sıraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Canda Tolga Işık'ın "18 aylık başkanlık döneminizde yaptığınız iyi ve kötü 3 şeyi anlatır mısınız?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Öncelikle, kreş meselesi benim çok heyecan duyduğum, içinde çocukları hayal ettiğim bir süreç. Kreş sayımız neredeyse 30'a yaklaşıyor. Hepsi açık olsa 3 bin 200 çocuk demek. Ne yazık ki Kovid-19 o çocukları bir arada görmemize engel oluyor. Bu anlamda kreş benim heyecanla başlattığım bir proje. Aynı zamanda bu yoksulluğun en üst seviyede yaşandığı bir ortamda bizim 120 bini aşkın çocuğa süt dağıtıyor olmamız çok güzel. Çocukların o süte duyduğu sevgiyi, bize gösterdiği ilgiyi tarif edemem. Üçüncüsü de, tabi ki de metrolar. İstanbul'un metrolarının tümüne başlamış olmamız, kaynak bulmuş olmamız" ifadelerini kullandı.

HATA YAPTIĞI 3 ŞEY

Hatalarının olduğunu düşündüğü 3 şeyi de sıralayan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben büyük bir hatamın olmadığını düşünüyorum. Ama geciktiğimiz işler var. Bazı meydanlarla ilgili geciktik mesela. Elimizde bizi ikna edici bir proje yoktu. O meydanlarla ilgili yarışma süreçlerini başlattık. Şimdi onların uygulama projeleri ve ihale süreçleri devam ediyor. Bu tür gecikmeler beni üzüyor.

En çok üzüntü duyduğum, Kovid döneminde, bütün çağrılarımıza rağmen yerel yönetimi, hükümeti olsun, bir arada çalışma konusunda iyi bir sınav verilemedi. Halbuki biz seferberlik duygusuna davet etmiştik.

Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız olgun görüşmeler, depremle ilgili sağlıklı adımlar atmamıza sebep olacak diye umut ediyorum. Bu konuda da bazı hususları dile getirmiştik. Şu anda çok olgun bir süreç başladı. Keşke bu zaman kayıplarını yaşamasaydık. İstanbul 'un en önemli hususlarından birisi zaman kaybı yaşanması. Deprem, su kaybı ve ulaşımla ilgili açılamamış metrolar bunlardan sadece bir kaçı."

Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı
Haber Yorumları (1)
HA?: bişey yaptı mı ki içinde hata olsun. . .
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