Ekrem Dönmez kimdir? Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez nereli, kaç yaşında? Avukat Ekrem Dönmez kimdir? Dönmez, Hatay Samandağ'da eğitimini tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi gördü. 2014 yılında Hatay Barosu Başkanı seçilen Ekrem Dönmez kaç yaşında?

Ekrem Dönmez, 1998 yılından bu yana serbest avukat olarak görev yapıyor. 2006-2012 tarihleri arasında Hatay Barosunda Sayman yönetim kurulu üyesi konumunda çalışmalar yürüttü. Avukat Ekrem Dönmez hayatı haberimizde.

EKREM DÖNMEZ KİMDİR?

Dönmez, 1971 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Hatay'a bağlı Samandağ'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılının Ocak ayından itibaren de serbest avukatlık görevini yürütüyor. İki erkek bir kız çocuğu babası olan Ekrem Dönmez, avukatlık mesleğinin yanında, yaşamının önemli bir alanını insan haklarına ve sivil demokrasinin gelişmesine ayırdı. 2006-2012 tarihleri arasında Hatay Barosunda Sayman yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2014 Ekim ayında yapılan genel kurulda Hatay Barosu Başkanlığına seçildi.