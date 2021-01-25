Ekranların sevilen kedisi Zümrüt Şaziye, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

Oynadığı dizi ve reklam filmleriyle Türk televizyonlarının sevilen yüzü haline gelen Zümrüt Şaziye adlı kedi, adına açılan internet sitesinde tasarım ürünler satarak sokak hayvanlarına yardım ediyordu. Zümrüt Şaziye, bugün yalnızca sokak hayvanlarına değil, başta depremzedeler olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine yardım götürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dizi ve reklam filmleriyle tanıdığı Zümrüt Şaziye adlı kedi, sahibi Sevilay Demir tarafından sokak hayvanları için başlatılan yardım projesinin yüzü olarak 2004 yılından bu yana doğum, ameliyat, tedavi gibi masraflarını üstlendiği yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturdu. 2019 yılında kurulan Zümrüt Şaziye Tasarım Ürünleri firması ile adına açılan internet sitesinde tişört, kırlent, kupa bardak, nevresim takımı gibi tasarım ürünler ve kitap satışı yapılırken, bugüne kadar satışlardan elde edilen gelirin tamamı sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi masrafları için kullanıldı. 2020 yılı içerisinde ise yapılan yardımlar genişletilerek İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara ihtiyaçları olabilecek ürünlerden gönderildi. Sokak hayvanları için de gerek belediye iş birlikleriyle gerekse kendi imkanlarıyla korunaklı kedi evleri, korunaklı mama ve su kapları temini devam ediyor.

"AMACIMIZ, İYİLİĞİ NEFES ALAN HER CANLIYA ULAŞTIRMAK"

Zümrüt Şaziye ile başta sokak hayvanları olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı amaçladıklarını söyleyen yardım projesinin sahibi Sevilay Demir, "Bir zamanlar kendisi de bir sokak kedisi olan Zümrüt Şaziye'yle birlikte çıktığımız bu yolda, Şaziye'nin yakaladığı şansı diğer sokak hayvanları için de mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Bunun için her gün 50 sokak hayvanının doğum, ameliyat ve ilaç tedavisi gibi sağlık giderlerini ve mama ihtiyacını karşılıyor, onlara sıcak birer yuva bulmaya çalışıyoruz. Sadece sokak hayvanlarının değil, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da yanında olmaya gayret ediyoruz. Amacımız, iyiliği nefes alan her canlıya ulaştırmak" dedi.

SIRADA GEZİCİ HAYVAN AMBULANSLARI VE GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVLERİ VAR

Satışını gerçekleştirdikleri tasarım ürünlerin gelirlerini daha fazla yere ulaştırmak istediklerini de belirten Sevilay Demir, "Her canlı gibi hayvanların da yaşam haklarının ve beslenme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarının olduğunu, yerlerinin aslında sokak olmadığını herkese duyurmak istiyoruz. Bu bağlamda patisever bir kurum olarak kendi imkanları ile sokak canlarına yardım eden kişilere de elimizden geldiğince destek olmak ve farkındalığı olabildiğince artırmak istiyoruz. Bu kapsamda Zümrüt Şaziye'nin tasarım ürünlerinden elde edeceğimiz gelirler ile 'Gezici Hayvan Ambulansı' ve 'Geçici Hayvan Bakım Evleri' hizmeti verenlere de destek olmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

HAYATI KİTAP OLMUŞTU

Zorlu sokak şartlarında büyüyen ve sonrasında ekranların sevimli yüzü haline gelen Zümrüt Şaziye'nin yaşam hikayesi, sahibi Sevilay Demir tarafından kitaplaştırılmıştı. Sahiplenilerek İstanbul'a getirilmesinin ardından reklam yıldızlığına uzanan yolculuğunun kedinin ağzından anlatıldığı 'Zümrüt Şaziye Bir Pati Hikayesi' adlı serinin ilk kitabı, sokak hayvanları yararına satışa sunulmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı