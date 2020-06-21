Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Medyada görünmekten kaçındığını dile getiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, toplumun koronavirüs yorgunu haline geldiğini belirterek, "Toplum kontrolünü kaybetti" ifadelerini kullandı.

Halk sağlığı uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Akın, toplumun koronavirüs salgınında kontrolü kaybettiğini dile getirdi ve uzman olmadığı halde ekranlarda koronavirüse ilişkin bilgi aktaranları eleştirdi.

Koronavirüs yorgunu haline gelen toplumun, "umursamazlık" içine doğru iteklendiğini dile getiren Akın, "Toplum kontrolünü kaybetti" ifadelerini kullandı.

"DİNLEDİĞİMDE ŞAŞIRIYORUM"

Medyada görünmekten kaçınan Prof. Akın'ın bu aşamada eleştirisi, uzmanı olmadığı halde ekrana çıkma telaşı içinde bilgi aktaranlara ilişkin, "Ben de bazen televizyonlarda kendilerini dinlediğimde şaşırıyorum" yorumunu yaptı.

SINAVLARDA ALINAN ÖNLEMLER AÇISINDAN SIKINTI YOK

Akın, "Deniliyor ki lise ve üniversiteye giriş sınavları neden yapılıyor, niçin ötelenmiyor. Şunu görmüyorlar ki o sınav ötelendiğinde sınav soru ve kağıtlarını hazırlayıp basan yüzlerce insan bir o süre kadar daha hapis hayatı yaşayacak. Sınavın yapılmasında alınan önlemler açısından sıkıntı yok. Önemli olan riayet edilmesi…" ifadesini kullandı.