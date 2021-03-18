Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Songül Karlı, ekranlara geri dönmek için gün sayıyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Songül Karlı, hayranlarına ekranlara geri döneceğinin müjdesini vermişti. Bu gelişme sonrası kendini spora veren Karlı, imajını değiştirmeyi de ihmal etmedi. Hem saçını hem de kaşını değiştiren ünlü şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

"KURU EKMEĞE MUHTAÇ KALDIM" DEMİŞTİ

5 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ve eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını öne süren ünlü şarkıcı, katıldığı programda "Çocuğumla birlikte kuru ekmeğe muhtaç kaldım" ifadelerini kullanmıştı.