Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu

18.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:50
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu

Yakın zamanda ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Songül Karlı, yeni imajını sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sundu.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Songül Karlı, ekranlara geri dönmek için gün sayıyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Songül Karlı, hayranlarına ekranlara geri döneceğinin müjdesini vermişti. Bu gelişme sonrası kendini spora veren Karlı, imajını değiştirmeyi de ihmal etmedi. Hem saçını hem de kaşını değiştiren ünlü şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

"KURU EKMEĞE MUHTAÇ KALDIM" DEMİŞTİ

5 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ve eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını öne süren ünlü şarkıcı, katıldığı programda "Çocuğumla birlikte kuru ekmeğe muhtaç kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:51:41. #1.15#
title