Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Artık kimse aşı oldum diye sevinmesin! Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden açıklama

Yıllardır Helin Avşar'ın Hülya Avşar'ın kardeşi değil kızı olduğu dedikoduları yapılıp durdu. Tam da bu söylentilerin rafa kalktığı bir dönemde Müge Anlı'nın programındaki ilginç tesadüf ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Hülya Avşar adlı bir kadın, evden kaçan 15 yaşındaki kızı Helen Avşar'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ekranda "Hülya Avşar" ismini gören izleyiciler, şaşkınlık ve merak içinde nişanlısı tarafından kaçırılan kızın hikayesini izledi.

"TESADÜFÜN BÖYLESİ"

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da bugün kaleme aldığı "Hülya Avşar'ın kızı kaçırıldı: Tesadüfün böylesi!" başlıklı yazısında ilginç tesadüfü kaleme aldı. Yazıda okuyucularına "Başlık şaşırtıcı değil mi?" şeklinde bir soru yönelten Aytuğ, şöyle devam etti: "Yıllardır Helin Avşar'ın, ünlü yıldız Hülya Avşar'ın kardeşi değil, kızı olduğu dedikoduları yapılıp durur. Başlık bu yüzden size de 'gıdıklayıcı' gelmiş olabilir. Ama olan biten sadece bir isim benzerliğinden ibaret."

İşte yazıdaki ilgili kısım;

Dün Hülya Avşar adlı kadın, evden kaçan 15 yaşındaki kızı Helen Avşar'ı bulmak için Müge Anlı'nın stüdyosundaydı. Meğer kızı ile 16 yaşındaki amca oğlu Mertcan nişanlanmış. Mertcan da "Bizde adettir, nişan olunca kız erkeğin evinde kalır" diye tutturmuş. Kız daha önce de bir kaç kez evden kaçmış.

İşin dramatik tarafı ise anne Hülya Avşar'ın da henüz 15 yaşındayken 19 yaşındaki eşine kaçıp, evlenmesi. Daha sonrası malum: Şiddet, eziyet, ilgisiz bir baba ve madde kullanımının mahvettiği bir evlilik sonunda başı boş kalan bir kız evlat...