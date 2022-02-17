EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 EKPSS kura atama sonuçları sorgulama linki!

05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı ve EKPSS tercih sonuçları açıklandı!

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

2022 EKPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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