EKPSS sonuçları açıklandı
17.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:14
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınava 97 bin 646 kişinin başvurduğunu belirterek sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş