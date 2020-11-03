EKPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı! EKPSS sınav yeri nasıl öğrenilir? 2020 - EKPSS sınav yeri sorgulama

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM, 15 Kasım'da geçekleştirilecek EKPSS sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 2020 EKPSS sınav giirş belgesi nasıl alınır? EKPSS nedir?

2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elde edilebilecek. Diğer yandan ÖSYM, sınava girişte gerekli belgeler ve sınava alınmayacak eşyaları içeren temel kuralları da belirtti. İşte, EKPSS sınav yeri sorgulama ekranı...

EKPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2020 EKPSS SINAV YERİ SORGULAMA...

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.