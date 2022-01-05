EKPSS 2022 ikinci tercihleri ne zaman?

2022 E Kpss ikinci tercih ne zaman sorusu adaylar tarafından yanıtı aranıyor. 2022 EKPSS tarihi binlerce aday tarafından merak ediliyor. Adaylar tarafından sıkça araştırılan EKPSS ikinci tercihler merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan EKPSS ile ilgili vatandaşlar internette en çok "EKPSS tercih ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tarihleri ne zaman? Bu yıl var mı?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Detaylar haberimizdedir…

2022 EKPSS TERCİH NE ZAMAN?

EKPSS 2022 tarihi, yayımlanacak olan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. En son yapılan EKPSS'de sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan sınav koronavirüs nedeni ile 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. EKPSS 2 yılda bir uygulanıyor. En son 2020'da uygulanan EKPSS, 2021 yılında yapılmayacak, 2022'de yapılacak. Bu kapsamda 2022'nin sonuna doğru yapılması tahmin edilmekte. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabiliyor. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2022 EKPSS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Adaylar tarafından merakla beklenen EKPSS ikinci tercihler ne zaman açıklanacağı herkes tarafından merak edilmekte. 2022 EKPSS ne zaman açıklanacak ve ikinci tercihler nasıl olacak herkes tarafından merak konusu oldu. EKPSS ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı. EKPSS açıklanacağı tarih belli olduğu zaman haberimiz güncellenecektir.

EKPSS 2022 tarihi, yayımlanacak olan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. En son yapılan EKPSS'de sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan sınav koronavirüs nedeni ile 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. EKPSS 2 yılda bir uygulanıyor. En son 2020'da uygulanan EKPSS, 2021 yılında yapılmayacak, 2022'de yapılacak.

2022 EKPSS ikinci tercih tarihi ne zaman açıklanacak ve adaylar tercihlerini nasıl yapacaklar gündeme geldi. ÖSYM tarafından henüz bir açıklama da bulunmuyor.

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