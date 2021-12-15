"Ekonomik OHAL" tartışmalarına Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Saçma sapan bir iddia

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önceki günlerde ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özgenç'in bahsettiği Olağanüstü Hal durumunun söz konusu bile olmadığını belirten Kurtulmuş, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" dedi.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

Kurtulmuş, son günlerin en çok merak edilen konusu asgari ücretle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin 4 bin TL üstü olma ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Kurtulmuş, "Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Bu yoruma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın" sözleriyle tepki göstermişti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

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