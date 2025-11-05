Uludağ İhracatçı Birlikleri Ekim Ayında İhracatını %10 Artırdı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 4 milyar 5 milyon 100 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin ocak-ekim dönemi ihracat tutarı ise yüzde 12,2'lik artışla 35 milyar 516 milyon 514 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ekim ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 milyar 398 milyon 347 bin dolara ulaştı. OİB'nin 10 aylık dönemdeki ihracat toplamı yüzde 14'lük artışla 30 milyar 93 milyon 54 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) geçen ay 109 milyon 874 bin dolar, ocak-ekim döneminde ise 1 milyar 18 milyon 297 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ekim ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10'luk artışla 70 milyon 101 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) 10 aylık dış satımı, 735 milyon 492 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ekimde 27 milyon 524 bin dolar ihracat yaptı. Birliğin ocak-ekim dönemi ihracatı 247 milyon 191 bin dolara ulaştı.

Geçen ay 16 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 10 aylık dönemde toplam 159 milyon 496 bin dolarlık dış satışa imza attı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ekim ihracatı 382,8 milyon dolar, ocak-ekim dönemi dış satımı ise 3 milyar 263 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin büyük fedakarlıklarla sürdürdüğü başarılı çalışmalarının sonucu ekim ayı itibarıyla aylık ihracat tutarımızı 4 milyar doların üzerine çıkarttık. Tüm zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. 2025 sonu itibarıyla hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşacağız." ifadelerini kullandı.