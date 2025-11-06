Haberler

Türk Hava Yolları, GE Aerospace ile Motor Bakım Hizmeti İhalesi Sözleşmesi İmzaladı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Boeing'den alacağı uçaklar için GE Aerospace firmasıyla kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı konusunda mutabakata vardı.

Türk Hava Yolları (THY), Boeing firmasından alınacak uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda GE Aerospace firması ile mutabakata vardığını bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt - Ekonomi
Haberler.com
500
