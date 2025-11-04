Trakya Bölgesi'nde Ekim Ayında 204 Milyon Dolar İhracat Gerçekleşti

Trakya Bölgesi'ndeki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde ekim ayında 204 milyon 450 bin 380 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Tekirdağ'da ekim ayında 181 milyon 852 bin 660 dolarlık ihracat, Edirne'de 12 milyon 572 bin 670 dolar ve Kırklareli'nde ise 25 bin 50 dolarlık ihracat gerçekleşti. Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe, Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yapıldı. - KIRKLARELİ