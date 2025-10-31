Haberler

Togg, Almanya'daki İlk Otomobillerini Teslim Etti

Güncelleme:
Türkiye'nin teknoloji markası Togg, Almanya pazarındaki ilk otomobillerini Stuttgart'ta sahiplerine teslim etti ve dijital ekosistemini genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de büyük ilgi gören ve Avrupa'da ilk olarak Almanya'da Eylül ayında satışa başlayan Togg, ilk otomobilleri Stuttgart şehrindeki sahiplerine teslim etti.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Almanya pazarındaki ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. T10X ve T10F modelleri ile Almanya'da satışa başlayan Togg, Stuttgart şehrinde düzenlenen bir etkinlikle ilk siparişleri araç sahiplerine teslim etti. Böylece Togg ilk kez Almanya sokaklarında yola çıkmış oldu.

Almanya'da teslimat, servis ve deneyim alanları genişliyor

Almanya'daki ilk teslimatlarını yapan Togg, ülkede kullanıcılarla buluşma noktalarını da hızla genişletiyor. İlk teslimat merkezi olarak Kelheim şehrini belirleyen marka, kısa süre içinde Neuss ilçesinde de yeni bir teslimat merkezini devreye alacak.

Berlin, Essen ve Nürnberg'de aktif servis noktaları hizmet verirken, Münih başta olmak üzere başka şehirlerde de servis altyapısının devreye alınması için çalışmalar yürütülecek.

Dijital ekosistem Almanya'da da devrede

Togg'un dijital deneyim platformu "Trumore" da Almanya'daki kullanıcılar için de siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm süreçleri uçtan uca dijital olarak sunacak. Araç içi dijital servisler, rota ve şarj planlama özellikleri ile kişiselleştirilebilir deneyimlere Almanya'da da devreye alan Togg, yakın zamanda enerji çözümleri ile Almanyada kurduğu mobilite ekosisteminin önemli bir parçası olacak.

Geçtiğimiz ay Münih'te düzenlenen Uluslararası Almanya Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) Almanya lansmanı gerçekleştirilen T10X ve T10F modelleri, 29 Eylül'de ön siparişe açılmıştı. - STUTTGART

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
