Ticaret Bakanlığı 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı. Komisyon, Ticaret Bakanlığı dışında Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumunun bütçelerini de ele alacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyon'da Ticaret Bakanlığının yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Kaynak: AA / Adem Balta - Ekonomi