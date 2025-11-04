Haberler

Tavşanlı'daki Semt Pazarlarında Melki Mantarı Rüzgarı

Tavşanlı'daki Semt Pazarlarında Melki Mantarı Rüzgarı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarlarında Melki mantarının yüksek fiyatıyla satışa sunulması, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Zorlu şartlarda toplanan mantar, 150 TL ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarları, güz mevsiminin gözde lezzeti Melki (Kanlıca) mantarının tezgahlarda yer almasıyla adeta Melki pazarına dönüştü.

Zorlu şartlarda toplandığı belirtilen mantarın kilosu, 150 TL ile 200 TL arasında alıcı buluyor. Tavşanlılı vatandaşların sonbahar ve kış aylarında büyük rağbet gösterdiği Melki mantarı (Kanlıca), semt pazarlarında yerini aldı. Dağlık bölgelerde zorlu arayışlar sonucu toplanan bu doğal lezzet, yüksek fiyatına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tavşanlı'da kurulan semt pazarlarında Melki mantarı için özel bir bölüm oluşurken, mantar satışı yapan esnaf semt pazarının gözdesi haline geldi. Pazarda Melki mantarının kilosu, kalitesine ve tazeliğine göre 150 TL ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Satış yapan esnaflar, Melki mantarının fiyatının yüksek olmasının nedenini mantarın doğada zor bulunmasına ve toplanmasının zorluğuna bağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
