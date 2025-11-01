TAG, Yerli Ulaşım Teknolojileriyle Dışa Bağımlılığı Azaltıyor

Ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığa karşı mücadele eden TAG yerli ve milli çözümlerle öne çıkıyor. TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Ülkemizin mühendisleriyle, Türkiye'de olmayan bir sistemi kendi kaynaklarımızla kurduk. Global yatırımı ülkemize taşıyor, Türkiye'de teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Ayrıca bu ülke insanın özellikle seyahat verilerinin içeride kalması, insan ve yatırım sermayesinin sömürülmemesi ve siber güvenliğin tehdit edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen mobilite platformlarından Martı'nın yenilikçi ulaşım hizmeti TAG, ülke ekonomisine katkı sağlayan, teknolojisini ve bilgi güvenliği altyapısını tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştiren bir ulaşım hizmeti olarak büyümesini sürdürüyor.

TAG, ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan, Türkiye'nin dijital güvenliğini önceliklendiren ve rekabetçi bir pazar yapısına katkı sunan milli bir alternatif olarak konumlandığını duyurdu.

Batı sermayesinin, Avrupa'dan sonra ülkemiz kent ulaşım sistemleri ve vatandaş verilerine yönelik artan ilgisi dikkat çekiyor. Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote olan Martı, halka açık yapısıyla küresel yatırımı Türkiye'ye getirirken; bu yatırımı yerli mühendisliğe, teknoloji geliştirmeye ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönlendirerek ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü açıkladı.

TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, TAG'ın büyüme yolculuğunu şu sözlerle dile getirdi: "Her ülkenin kendi ulaşım sistemleri vardır; Rusya'nın Yandex'i, Çin'in Didi'si, Endonezya'nın Gojek'i, Singapur'un Grab'i ve Hindistan'ın Ola'sı gibi. Biz de ülkemizin mühendisleriyle, Türkiye'de olmayan bir sistemi kendi kaynaklarımızla kurduk. Global yatırımı ülkemize taşıyor, Türkiye'de teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Ayrıca bu ülke insanın özellikle seyahat verilerinin içeride kalması, insan ve yatırım sermayesinin sömürülmemesi ve siber güvenliğin tehdit edilmemesi gerektiğine inanıyoruz." - İSTANBUL