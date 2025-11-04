Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: OSB'lere Büyük İlgi Var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13 ayda 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1.927 yatırım yeri için 5.318 başvuru alındığını açıkladı. Çevrimiçi tahsis uygulaması ile yatırımcıların ilgisi artarken, Türkiye'nin sanayi alanındaki büyümesinin süreceği ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik bin 927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Organize Sanayi Bölgesi (OSB) parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulamasının ilk 13 ayında, OSB'lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi olduğunu belirtti. Aynı zamanda Kacır, 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik bin 927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicinin başvuru yaptığını açıkladı.

Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerimizin erişimine sunma uygulamamız sürüyor. 13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik bin 927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB'de ise 35,6 milyon metrekare alan için bin 433 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ay çıktığımız ilanla, 133 OSB'de 20 milyon 151 bin metrekarelik bin 327 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 34 OSB'de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Planlı sanayi alanlarımızın büyümesi devam edecek. Türkiye katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdürecek." - ANKARA

title