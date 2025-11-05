Samsun'da Organik Fındıkta Dijital İzleme ve Trüf Mantarı Projesi Başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yürütülen "Organik Fındık Bahçelerinde Dijital İzleme ve Trüf Mantarı Entegrasyonu" projesiyle hem fındıkta verim artışı hem de toprak kalitesinde iyileşme hedefleniyor.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen açılış toplantısı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinasyonunda ve Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF-SGP) desteğiyle gerçekleştirildi. Proje; Çarşamba TSO ev sahipliğinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin akademik katkıları ile yürütülüyor.

Toplantının amacının, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarım alanında yenilikçi üretim modellerini tanıtmak olduğunu belirten yetkililer, proje kapsamında fındık üretiminde dijital izleme sistemlerinin kullanımı ve trüf mantarı entegrasyonunun örnek uygulamalarının paylaşılacağını ifade etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Çarşamba TSO Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Gökçe, "Organik fındık üreticilerinin daha verimli ve sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri için dijital izleme sistemleri ile trüf mantarı entegrasyonunun nasıl olacağını öğreneceğiz. Hep birlikte daha sağlıklı bir tarım geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantının devamında, çiftçilere projenin uygulama adımları anlatılarak trüf mantarının özellikleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Programa OMÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. Aysun Pekşen, Doç. Dr. Nur İlkay Abacı ve çok sayıda çiftçi katıldı. - SAMSUN